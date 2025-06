Justiça encerra investigação contra Samuel Cássio Ferreira por irregularidade eleitoral Líder religioso teve inquérito trancado por decisão do TRE-RJ Cidades|Do R7, em Brasília 24/06/2025 - 16h58 (Atualizado em 24/06/2025 - 17h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Justiça entendeu que não havia elementos suficientes para manter a apuração contra o pastor Samuel Divulgação/AD Brás

O TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) determinou o encerramento das investigações contra Samuel Cássio Ferreira, ex-diretor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, irregularidade eleitoral.

A decisão, tomada no âmbito de habeas corpus, trancou o inquérito policial nº 0600001-11.2024.6.19.0016, afastando qualquer medida investigativa contra Samuel.

O caso havia sido aberto pelo Ministério Público Eleitoral a partir de investigações e delações no âmbito da operação Lava Jato em 2017.

A Justiça entendeu que não havia elementos suficientes para manter a apuração contra Samuel.

‌



Garantia de arquivamento

A medida foi confirmada por acórdão do TRE-RJ nos autos do habeas corpus criminal nº 0600045-44.2025.6.19.0000, garantindo o arquivamento do caso em relação a Ferreira.

Com isso, ele deixa de figurar entre os investigados, mantendo-se sem qualquer condenação ou denúncia. A defesa afirma que as doações foram legais e que ele nunca teve envolvimento com operadores financeiros ou políticos citados no inquérito.

‌



O processo, instaurado em 2024, não corre sob sigilo. A apuração segue em relação aos demais investigados, enquanto a atuação de Ferreira foi definitivamente afastada por decisão judicial.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp