35 mil estudantes participarão da Avaliação Bimestral em Cuiabá

De 9 a 12 de abril, 35.440 estudantes do 1º ao 9º Ano do Ensino Fundamental e da 1ª a 3ª Fase da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública municipal de Cuiabá realizam a primeira avaliação bimestral de 2024, em todos os componentes curriculares. Pais, professores e estudantes estão mobilizados nas 81 unidades educacionais que ofertam a 2ª etapa da Educação Básica e a educação de jovens e adultos, para a avaliação, que visa verificar o nível de aprendizagem e orientar o planejamento pedagógico do ano letivo.

