4º Bravo Night Run: Prova adiada para 20 de julho

A Polícia Militar de Mato Grosso informa que a primeira corrida 4º Bravo Night Run, que será realizada em Várzea Grande, teve sua data alterada para o dia 20 de julho. A prova, que originalmente seria realizada no dia 04 de maio, continua com as inscrições abertas pelo site morro-mt.com.br.

