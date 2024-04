5ª Jornada Mato-grossense de Endocrinologia e Metabologia: Evento destaca importância da atualização profissional

Alto contraste

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Mato Grosso (SBEM-MT) realiza, entre os dias 22 e 23 de março, a 5ª edição da Jornada Mato-grossense de Endocrinologia e Metabologia. O evento, que ocorrerá no auditório do Conselho Regional de Medicina, é voltado a médicos especialistas, generalistas, acadêmicos e profissionais recém-formados. As inscrições estão abertas.

