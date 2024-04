A incrível história de Cuiabá, a capital pulsante de Mato Grosso

Alto contraste

A+

A-

Cuiabá, berço de histórias e tradições, é muito mais que um ponto no mapa. Ela é o coração pulsante da América do Sul, o epicentro onde as linhas geodésicas se entrelaçam, conectando continentes e culturas. Fundada oficialmente em 8 de abril de 1719, essa cidade tem raízes profundas que se estendem até os primeiros passos dos bandeirantes paulistas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Governo aposta na formação de educadores e profissionais de saúde para promover educação midiática

• Dia Mundial da Saúde será comemorado com audiência nesta quarta, na CAS

• Haddad quer enviar projeto da dívida dos estados após voltar dos EUA

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.