Acadêmicos de nutrição promovem parceria com Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

As visitas terão início no dia 9 de abril e seguem cronograma de ação até a primeira quinzena do mês de junho. A secretaria de Assistência Social firmou um Termo de Cooperação Técnica com a Universidade de Várzea Grande – UNIVAG, onde acadêmicos do curso de Nutrição, estarão realizando estágios nas unidades sociais do município, que atendem crianças e idosos nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

