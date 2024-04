Ação policial resulta na prisão de motorista por embriaguez ao volante e direção perigosa

Alto contraste

Uma ação integrada entre policiais militares do 13º Batalhão e a Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite desta segunda-feira (01.04), um homem por embriaguez ao volante, direção perigosa e tentativa de homicídio, no município de Lucas do Rio Verde (333 km de Cuiabá).

