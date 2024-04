Alerta: Casos de dengue estão aumentando em Sorriso

Alto contraste

A+

A-

✅ ✅ (Momento MT)

A Secretaria de Saúde divulgou nesta quinta-feira, 28 de março, o boletim 03/2024 com dados da dengue. E os números alertam: é necessário ficar de olho, pois o índice de infestação está aumentando em vários pontos do Município. Os casos também aumentaram: no dia 26 de fevereiro os relatórios apontavam para 17 confirmações; hoje, pouco mais de um mês depois são 86 casos positivos para dengue. Há ainda um registro de Zika em janeiro e dois casos de Chikungunya, sendo um em janeiro e outro em fevereiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Novo boletim aponta que casos de dengue estão aumentando

• Pele cintilante: aprenda a fazer a nova tendência do TikTok

• Prefeitura disponibiliza salário na conta dos servidores nesta quinta (28)

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.