Alerta da Ministra da Saúde: Dengue e gripe podem pressionar sistema de saúde

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, fez um alerta nesta quarta-feira (20) para um aumento classificado pela pasta como antecipado de casos de vírus respiratórios no país. “Parece que todos os problemas de saúde foram antecipados este ano”, brincou, ao se referir à explosão de casos de dengue fora do período mais comum. “Isso não é por acaso, tem a ver com fatores climáticos e ligados aos próprios vírus”, explicou.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Várzea Grande, em Mato Grosso, persiste entre os 10 piores no saneamento básico nacional

• Limite máximo de idade em concurso será retirado após atuação do MP

• Foragido que repsonde a diveros roubos e furtos é preso pela Polícia Civil na capital

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.