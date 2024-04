Alerta: Fortes chuvas se aproximam do Brasil

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

A última semana do verão e os primeiros dias de outono podem apresentar grandes acumulados de chuva, com volume acima de 100 milímetros por dia, especialmente no centro-norte do país, devido à combinação do calor e alta umidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na semana entre os dias 18 e 25 de março a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) continuará influenciando as instabilidades no extremo norte do Brasil, provocando chuvas intensas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Influencer Dillyene usa look de 100 mil reais e deixa seios à mostra

• Projeto prevê prazo de validade para testamento de emergência

• CE e CCT debatem autonomia das universidades

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.