Alunos da EE José de Mesquita têm reivindicações atendidas por Botelho

Pela primeira vez, 28 alunos, do 9º Ano, da Escola Estadual de Tempo Integral José de Mesquita, bairro do Porto em Cuiabá, participaram do programa Por Dentro do Parlamento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso – ALMT. Durante a visita nas dependências, fizeram reivindicações ao presidente da Casa de Leis, deputado Eduardo Botelho.

