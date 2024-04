Alunos do CMEB participam de aula inaugural do Proerd 2024

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência.

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação (Semed), deu início nesta quinta-feira, 14 de março, a mais uma parceria com a Polícia Militar de Mato Grosso (PM-MT), através do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). Em sua 22ª edição, o programa atenderá cerca de 200 alunos, do 5º ano do Ensino Fundamental, do Centro Municipal de Educação Básica Sorriso (CMEB).

