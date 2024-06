Alunos do Dr. Fábio visitam a Câmara de Cuiabá no Projeto Cuiabaninhos A Câmara Municipal de Cuiabá recebeu na manhã desta quinta-feira (13.06), cerca de 40 alunos do 5º ano da EMEB Dr. Fábio Firmino...

Momento MT|Do R7 13/06/2024 - 15h43 (Atualizado em 13/06/2024 - 15h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share