Atuando no mercado de esmaltes há mais de 15 anos, a apresentadora e empresária Ana Hickmann está lançando uma nova coleção de esmaltes hipoalergênicos nesta segunda-feira (18). A linha "Be Free" conta com 12 opções de cores que são sucesso de vendas, como tons de vermelho, preto, branco, rosa, nude, violeta e cinza.

• Ana Hickmann lança coleção de esmaltes hipoalergênicos

