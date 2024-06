Aprovação do Dia Nacional do Hematologista: Reconhecimento à Importância da Profissão O Plenário aprovou nesta terça-feira (18) o projeto de lei que institui o Dia Nacional do Hematologista e do Hemoterapeuta, a ser...

Momento MT|Do R7 18/06/2024 - 21h04 (Atualizado em 18/06/2024 - 21h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share