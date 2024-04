Arena Pantanal: Palco da Final do Campeonato Mato-grossense

Alto contraste

Cuiabá e União disputam o primeiro jogo da grande final do Campeonato Mato-grossense de Futebol neste sábado (30.03), às 15h30, na Arena Pantanal. Ao todo, o estádio gerido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) recebeu 10 partidas da competição estadual em 2024, com mandos de campo do Cuiabá e do Mixto Esporte Clube.

