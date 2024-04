Arena Pantanal: Palco de Eventos Esportivos e Páscoa Abençoada do SER Família

Alto contraste

A Arena Pantanal será palco de atrações esportivas e de lazer nos próximos dias. A agenda inclui mais uma semifinal do Campeonato Mato-grossense, no domingo (24.03), com o jogo entre Cuiabá e Luverdense, e na próxima quarta-feira (27.03), recebe o duelo do time cuiabano pela Copa Verde. Já no ginásio Aecim Tocantins acontece uma competição de CrossFit no sábado (23.03) e no domingo (24.03). A agenda inclui ainda a Páscoa Abençoada, ação do liderada pela primeira-dama de Mato Grosso, que começa no domingo (24.03), no entorno do estádio.

