Arena Pantanal recebe estreia do Cuiabá na Copa Sul-Americana 2024

Alto contraste

A+

A-

A Arena Pantanal será palco, nesta quarta-feira (03.04), às 18h (horário de Mato Grosso), da estreia do Cuiabá Esporte Clube na Copa Sul-Americana 2024. A primeira partida do time cuiabano no torneio continental será contra o centenário Lanús, da Argentina. As entradas custam a partir de R$10 (meia) no setor Leste inferior.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• HPV: quem tem uma dose está plenamente vacinado, diz ministério

• Olho seco: saiba como essa doença pode afetar seu pet

• Mãe e filho suspeitos de serem mandantes dos homicídios no Shopping Popular são presos em Campo Grande

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.