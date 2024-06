Asfalto na Estrada Rodeio: Prefeitura de Sorriso se compromete a destinar R$ 3,5 milhões para pavimentação

O asfalto pode também fazer parte da paisagem da Estrada Rodeio a partir do ano que vem. Mais uma vez, junto a produtores rurais, ao vereador Acácio Ambrosini e aos secretários Bruno Delgado (Administração), Ednilson Oliveira (Cidade) e Miraldo Gomes de Souza (adjunto de Fazenda), o prefeito Ari Lafin se comprometeu, com o devido aval do Legislativo Municipal, a destinar R$ 3,5 milhões para contribuir no processo de pavimentação de cinco quilômetros da via, estimado, inicialmente, entre R$ 7 milhões e R$ 8 milhões.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.