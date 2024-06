Assistência Social promove Bazar Beneficente em Lucas do Rio Verde

Após a realização do Bazar Beneficente em 18 de novembro de 2023, a Secretaria de Assistência Social e Habitação lança a segunda edição. A ação será neste sábado (15), no Cras Território II, das 9h às 17h, na rua João Goulart, n° 3.470-S, Quadra 33, Lote 26, Setor 42, no bairro Jaime Seiti Fujii.

