Ataque russo à Ucrânia: Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (Momento MT)

A Rússia promoveu um ataque com mísseis à infraestrutura civil na cidade portuária ucraniana de Odessa, no Mar Negro. O ataque ocorreu nesta sexta-feira (15), e deixou ao menos 14 mortos e 46 feridos. De acordo com as autoridades da Ucrânia, essa foi a investida russa mais letal em semanas.

