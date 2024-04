Athletico-PR: A conquista histórica do Campeonato Paranaense em imagens

Alto contraste

Um título que será lembrado por no mínimo 100 anos! Daqui a um século, quando o Athletico Paranaense completar seu 200º aniversário, os rubro-negros do futuro irão rever os gols de Pablo, Fernandinho e Mastriani, na vitória de 3 a 0 sobre o Maringá. Os gols que deram ao clube o seu 28º título estadual, no ano do centenário!

