Atleta de Sinop conquista medalha de prata em competição de Mountain Bike

A ciclista Elizângela Silva, do Município de Sinop, participou do campeonato Pan-Americano de Mountain bike, nos dias 07 a 09 de junho, na categoria Master, e retornou para casa com medalha de prata. O campeonato foi realizado em Goianá no estado de Minas Gerais e contou com inúmeros participantes.

