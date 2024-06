Atlético Mineiro vence de virada e sobe na tabela do Brasileirão

Em uma noite de muita emoção no Nabi Abi Chedid, o Atlético-MG mostrou poder de reação e venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória atleticana foram marcados por Zaracho e Paulinho, ainda no primeiro tempo. Lucas Evangelista abriu o placar para os donos da casa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.