ATMC promove curso para empresas sobre operações no sistema de transporte coletivo

O curso sobre operação do sistema da Autarquia Municipal de Transporte Coletivo (ATMC) será disponibilizado para os integrantes da equipe de Recursos Humanos das empresas da cidade de segunda a quarta-feira (8 a 10) para ensinar a fazer o cadastro e utilizar as funções de cada menu disponibilizado ao usuário. O trabalho dos técnicos acontece no Auditório do Paço Municipal nos períodos matutino e vespertino.

