Autor de feminicídio em Sorriso é condenado a 19 anos de prisão

O autor do feminicídio de uma adolescente de 16 anos, em Sorriso (442 Km ao norte de Cuiabá), em 2021, foi condenado pelo Tribunal do Júri a 19 anos e nove meses de reclusão, em julgamento realizado nesta segunda-feira (17.06), no município.

