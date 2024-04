Autor de feminicídio tem prisão preventiva decretada em MT

Alto contraste

O juízo da Vara Criminal de Juscimeira converteu em preventiva a prisão em flagrante do autor confesso do feminicídio de Rosângela Oliveira da Silva, assassinada no início desta semana pelo namorado. Ele foi preso na cidade de Ibotirama, no interior baiano, na quarta-feira (03.04), após uma força-tarefa das Polícias Civil e Militar de Mato Grosso, Goiás e Bahia.

