Aventura sobre duas rodas: Inscrições abertas para o 3º Desafio MTB

A primeira disputa do 3º Desafio de Mountain Bike do ano já tem data definida. Será realizada no dia 07 de abril, em estradas rurais do município. A exemplo de outros anos, o desafio é dividido em três etapas. Em cada uma delas os pontos conquistados pelos ciclistas são somados para a classificação geral no Circuito Luverdense de MTB.

