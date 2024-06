Bahia busca empate heroico e sobe para terceiro no Brasileirão

Neste domingo (16.06), o Bahia protagonizou uma emocionante recuperação ao empatar em 2 a 2 com o Criciúma no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Everaldo e Caio Alexandre foram os heróis do Tricolor, que saiu de uma desvantagem de dois gols para buscar a igualdade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.