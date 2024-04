Barra do Garças homenageia mãe da primeira-dama de MT com unidade "Euridice Gomes SER Família Criança"

Alto contraste

A+

A-

Na visita da primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, ao município de Barra do Garças, no Araguaia, nesta sexta-feira (22.03), foi feita a assinatura do Termo de Adesão do projeto contraturno da segunda unidade do programa SER Família Criança do Estado, e também do Termo de Aceite de mobiliários e materiais permanentes para o Lar dos Idosos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Barra do Garças faz homenagem à mãe da primeira-dama de MT com unidade “Euridice Gomes SER Família Criança”

• Polícia Civil cumpre mandado contra autor de furto de veículo que entregou carro para pagar dívida de drogas

• Primeira-dama Márcia Pinheiro realiza vistoria técnica ao Parque das Mulheres, que presta homenagem à Zulmira Meireles

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.