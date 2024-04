Barra do Sahy: um paraíso no Litoral de SP

Barra do Sahy é destino obrigatório no Litoral de SP

Imagine um rio que segue seu curso formando longas curvas até desaguar no mar. Em uma das margens, vemos todo o verde da Mata Atlântica preservada e, do lado oposto, temos o contraste de um bolsão de areia branca e fina. Para completar a paisagem, sobre o rio há uma ponte suspensa, toda feita de madeira com cercas cuidadosamente pintadas de azul. A estrutura nos leva a uma pequena igrejinha branca, que recebe a comunidade para as missas de domingo. Pouco à frente, na praia, é possível sentar sob a sombra de grandes amendoeiras e contemplar o horizonte.

