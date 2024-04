BNDES investirá R$ 50 milhões em projetos de inclusão nas periferias

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai destinar R$ 50 milhões para projetos de inclusão produtiva urbana em favelas e periferias. Chamado de BNDES Periferias, o projeto foi lançado nesta quinta-feira (21) por meio de chamada pública do Fundo Socioambiental (FSA) da instituição, em parceria com a Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Virada da Felicidade conta com profissionais e vai até 24 de março

• Brasil tem quase dois casos por dia de exercício ilegal da medicina

• BNDES vai investir R$ 50 milhões em projetos em periferias

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.