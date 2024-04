Bombeiros realizam treinamento de emergência em Shopping de Várzea Grande

Alto contraste

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou um simulado de incêndio com vítimas no Shopping de Várzea Grande nesta sexta-feira (05.04). O objetivo do exercício foi treinar as equipes de bombeiros para lidar com situações de emergência e aprimorar as habilidades de resposta.

