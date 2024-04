Botafogo conquista Taça Rio e garante vaga na Copa do Brasil

Alto contraste

A+

A-

O Botafogo encerrou sua participação no Campeonato Carioca com vitória sobre o Boavista por 2 a 0, na noite deste domingo (31), no Estádio Nilton Santos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Botafogo conquista Taça Rio com vitória sobre Boavista e garante vaga na Copa do Brasil

• Santos larga na frente na final do Paulistão com vitória sobre o Palmeiras

• Projeto “Páscoa para Todos” em Diamantino-MT: Uma celebração de união e generosidade

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.