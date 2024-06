Botafogo e Athletico-PR: Empate emocionante no Nilton Santos

Na noite desta quarta-feira (19.06), o Botafogo e o Athletico-PR protagonizaram um duelo acirrado que terminou empatado em 1 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados no segundo tempo, com Mastriani abrindo o placar para o Furacão e Bastos empatando nos acréscimos para o Alvinegro.

