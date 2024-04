 Botafogo sofre revés na estreia da Libertadores e perde em casa para Junior Barranquilla

Alto contraste

Na noite desta quarta-feira, o Botafogo enfrentou o Junior Barranquilla-COL no Estádio Nilton Santos e saiu derrotado por 3 a 1, em partida válida pela primeira rodada do Grupo D da Libertadores. Sob o comando do novo técnico Artur Jorge, o Alvinegro carioca não conseguiu impor seu jogo e viu o time colombiano sair na frente logo no início da partida.

