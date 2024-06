Botafogo vence o Fluminense e assume a liderança do Brasileirão

Em um Nilton Santos vibrante, o Botafogo confirmou sua grande fase ao vencer o Fluminense por 1 a 0, na noite desta terça-feira (11.06), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória alvinegra foi marcado pelo zagueiro Bastos, de cabeça, no início do segundo tempo.

