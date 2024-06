Brasil empata com os Estados Unidos em último amistoso antes da Copa América - Resumo do Jogo Na noite desta quarta-feira (12.06), a Seleção Brasileira empatou por 1 a 1 com os Estados Unidos no Camping World Stadium, em Orlando...

Momento MT|Do R7 13/06/2024 - 08h33 (Atualizado em 13/06/2024 - 08h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share