Brasil perde nos pênaltis para o Canadá no Torneio SheBelieves

Tarciane mostrou personalidade na cobrança de dois pênaltis contra o Canadá Tarciane mostrou personalidade na cobrança de dois pênaltis contra o Canadá (Momento MT)

A Seleção Brasileira jogou bem, mas desperdiçou inúmeras oportunidades e permitiu a reação do Canadá na estreia de ambas no Torneio SheBelieves, em Atlanta, nos EUA. A equipe vencia por 1 a 0 e cedeu o gol de empate aos 31 minutos do segundo tempo. Depois, nos pênaltis, foi batida por 4 a 2. Ficou assim fora da final do torneio, que será entre Canadá e EUA. Vai disputar o terceiro lugar contra o Japão, na terça-feira (9).

