Brasileiras enfrentam desafios para praticar atividade física

Mais da metade das brasileiras se sentem intimidadas a praticarem atividade física no Brasil, mostra estudo Mais da metade das brasileiras se sentem intimidadas a praticarem atividade física no Brasil, mostra estudo (Momento MT)

A ASICS divulga dados locais da pesquisa Move Her Mind - seu estudo global inédito sobre a diferença da prática de atividades físicas entre os gêneros. As barreiras encontradas pelas mulheres para praticarem exercício físico, as pessoas que mais as motivam a se exercitarem e os motivos pelos quais se movimentam são alguns dos dados adicionais revelados pela marca.

