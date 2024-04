Caixa Econômica: O Gigante Banco Social do Brasil O senador...

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) afirmou em pronunciamento nesta quinta-feira (21) que a Caixa Econômica Federal vem se solidificando, cada vez mais, como “maior banco social do país”. O parlamentar destacou que a instituição é a maior fonte de financiamento da casa própria e o principal agente de poupança e empréstimo, administrando o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e outros fundos do sistema financeiro de habitação.

