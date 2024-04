Caminhada "Mulheres Incentivadoras" promove autocuidado e saúde feminina em Sorriso

Alto contraste

Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, no próximo domingo, 07 de abril. Sorriso será palco da 3ª edição da Caminhada “Mulheres Incentivadoras”, promovida pela Academia JAL Fitness, em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel). O evento, que integra o calendário de eventos esportivos do Município, tem o objetivo de incentivar a prática de atividade física e despertar o autocuidado com a saúde feminina.

