Campanha de prevenção ao abandono animal em Lucas do Rio Verde

Entre as ações da Prefeitura de Lucas do Rio Verde em abril, está a da prevenção ao abandono animal. A prevenção a crueldade animal é uma iniciativa constante da Administração, que intensificou ações de saúde pública com a ampliação de castrações e a criação de leis em atendimento à causa.

