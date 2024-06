Cantor Christian: uma lenda da música sertaneja nos deixa

O corpo do cantor sertanejo Christian, de 67 anos, está sendo velado nesta quinta-feira (20), no cemitério de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. Depois, será cremado. O artista morreu na noite dessa quarta-feira (19), no Hospital Samaritano, em São Paulo, onde estava internado desde o início da manhã. Ele fazia tratamento para enfrentar problemas renais e cardíacos. O artista deixa a esposa Key Vieira e dois filhos.

