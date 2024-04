Capital fluminense tem ruas vazias em dia de chuva forte

Alto contraste

Momento MT

A capital fluminense registrou uma sexta-feira atípica com movimentação muito abaixo da habitual. Depois dos alertas e da mobilização para a chegada de chuvas fortes, a capital registrou uma queda de 63% no número de pessoas nas ruas quando comparado com dias normais.

