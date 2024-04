Cartunista Ziraldo será velado na manhã de domingo (7)

Alto contraste

O cartunista Ziraldo, falecido na tarde deste sábado (6), será velado na manhã de domingo (7), às 10h, na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no centro do Rio de Janeiro. Já o sepultamento ocorrerá à tarde, no Cemitério João Batista. A informação foi dada pela família, em nota oficial. O artista de 91 anos morreu de causas naturais em sua casa.

