Caruaru se prepara para 72 dias de São João

A cidade de Caruaru, no agreste Pernambuco e conhecida como "capital do forró", terá 72 dias de festejos do São João, um dos maiores do país. Por todo lado, o que se vê são bandeirinhas, balões e fogueira. A cidade está tomada pelas cores, sabores e sons da festa.

