Cassação de Moro: Julgamento começa nesta segunda-feira

Alto contraste

A+

A-

Senador Sergio Moro (União Brasil) Senador Sergio Moro (União Brasil) (Momento MT)

As duas Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) que pedem a cassação do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) serão julgadas nesta segunda-feira (1º) pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), a partir das 14h, em Curitiba.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Cassação de Moro começa a ser julgada nesta segunda; veja como será

• Vencimento da cota única e da 1ª parcela do IPTU 2024 é nesta quarta-feira, dia 3

• Anvisa autoriza registro de vacina que previne bronquiolite em bebês

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.