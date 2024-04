CCBB RJ apresenta Mostra Perequeté: Cinema Queer Nordestino

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

Com classificação para 18 anos e ingressos gratuitos, o Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB RJ) recebe a partir desta quinta-feira (14) a Mostra Perequeté: Cinema Queer Nordestino. Os filmes poderão ser vistos até o dia 31, no Cinema 1.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• CCBB RJ abre a mostra Perequeté: Cinema Queer Nordestino

• Decisão sobre Brumadinho causa indignação a parentes de vítimas

• Servidores da Educação de Nova Mutum conhecem o Cemfor de Sorriso

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.