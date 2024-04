CDR fará audiência pública sobre continuidade do Perse Foi aprovado nesta terça-feira (19) pela Comissão...

Foi aprovado nesta terça-feira (19) pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) um requerimento de audiência pública para debater a continuidade do Programa Emergencial do Setor de Eventos (Perse), cujas regras foram alteradas pela MP 1.202/2023. A data do debate ainda será definida.

